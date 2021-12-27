Kahramanmaraş’ta yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Dulkadiroğlu İlçesi Divanlı Mahallesi Kümbet Caddesi üzerinde yalnız yaşayan 43 yaşındaki Salih Çıkrıkçı’dan haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Salih Çıkrıkçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Salih Çıkrıkçı’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Yetkililer, soba zehirlenmesi şüphesi üzerinde duruyor.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.