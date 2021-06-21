Kahramanmaraş’ta zehir taciri tutuklandı
Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan zehir taciri tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 21.06.2021, 17:00 21.06.2021, 17:02
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyonda, yapılan fiziki takipte M.D. (32) uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelinin ikametinde narkotik köpeği “ALFİ” ile yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte, iki adet hassas teraziyle uyuşturucudan elde edilen 7 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
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