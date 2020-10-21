Kahramanmaraş’tan Lizbon’a lezzet yolculuğu!

BN Hotel Thermal & Spa’da müşterilere lezzetli yemekler sunan Şef Fikret Özdemir başarı hikayesini Aksu Haber’e paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Balsuyu ve Narlı ailelerinin ortaklığında faaliyete geçen BN Hotel Thermal & Spa’nın mutfağında dünyaca ünlü Şef Fikret Özdemir yer alıyor.

Dünya lezzetlerini BN Hotel Thermal & Spa mutfağında vatandaşların hizmetine sunan Şef Fikret Özdemir herkesin evde yapabileceği yapımı kolay ama bir o kadarda lezzetli yemek tariflerini aksu haber ile paylaştı.

Bu lezzetleri tatmak isteyenler ise BN Hotel Thermal & Spa’yı Tercih etmeniz sizler için yeterli olacak.