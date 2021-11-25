Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç katılımcıların sorularını yanıtladı
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ombudsman Halkla Buluşuyor" programı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, muhtarlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 25.11.2021, 16:07 25.11.2021, 17:43
Programın "serbest kürsü" bölümünde Malkoç ve kamu denetçileri, katılımcıların sorularını yanıtladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “TBMM’nin bağımsız kurumu olan Ombudsman, vatandaşla idare arasında ortaya çıkan huşulardaki en iyi hak arama mekanizması olduğunu görüyoruz” İfadelerini kullandı
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’da kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması, demokrasinin daha sağlıklı işlemesi için gayret sarf ediyoruz.” dedi.
Kahramanmaraş’ta bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirten Malkoç, burada kurumun amaçlarını anlattı.
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