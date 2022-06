Karakucak Türkiye Şampiyonası Dulkadiroğlu’nda başlıyor

Kahramanmaraş’tan birçok milli sporcu yetiştirerek Türk güreşine kazandıran Dulkadiroğlu ilçesi, Karakucak Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dulkadiroğlu Belediyesi’nin katkılarıyla Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen güreşlere, Türkiye genelinden katılım bekleniyor. Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından inşa edilen ve Federasyon Başkanı Şeref Erdoğlu’nun isminin verildiği Dereköy Er Meydanı’nda gerçekleştirilecek güreşler, 24-25 Haziran Tarihleri arasında yapılacak. Güreşler ile ilgili kısa bir açıklama yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, güreş sevdalısı Kahramanmaraş’ın önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapacağını belirtti. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak sporun ve sporcuların her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Pandemi öncesinde her yıl düzenlediğimiz güreş müsabakalarına yeniden başlıyoruz. Bu hafta Cuma ve Cumartesi günleri Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Türkiye Güreş Federasyonu ile iş birliği içerisinde gerçekleştireceğimiz bu turnuvaya ilginin yoğun olacağını düşünüyorum. Dereköy Er Meydanı’nda düzenleyeceğimiz bu turnuva öncesinde oraya çok büyük ve güzel bir tesis inşa ettik. Vatandaşlarımızın seyrine doyum olmaz güreş müsabakalarını en güzel şekilde izlemeleri adına tesisimizi en güzel şekilde yaptık. Ben tüm hemşehrilerimi bu güzel turnuvayı izlemeye davet ediyorum.”