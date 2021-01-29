Karda Mahsur Kalan Köpek Kurtarıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler dün gece saat 02.00’da Göksun ilçesi Büyükçamurlu Mahallesi’nden gelen ihbar üzerine harekete geçti. Bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan köpek, ekiplerin yoğun mesaisiyle kurtarıldı. Köpeğin bulunduğu alanda iş makineleriyle yoğun kar kütleleri kaldırıldıktan sonra, Veterinerlik İşleri Şubesi Müdürlüğü koordinesindeki ekipler köpeğe ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kurtarılan köpek, ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere geçici hayvan barınağına sevk edildi. İhbarı gerçekleştiren Büyükçamurlu Mahalle Muhtarı Dinçer Ağdeniz yaptığı açıklamada, “Büyükşehir ekiplerimiz hassasiyet gösterip geldiler. Karda mahsur kalan, donmak üzere olan köpeği kurtararak müdahale ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve tüm Belediye ekiplerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.