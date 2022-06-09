Kipaş Eğitim Kurumlarının Acı Günü!

Bayramoğulları’nın yoğun bakımda tedavisi devam ederken hayatla mücadelesini kaybederek 42 yaşında vefat etti. Vefat haberiyle yıkılan ailesi sevenleri ve öğrencileri hastaneye akın etti. Mehmet Tarık Bayramoğulları bugün öğlen namazına müteakip Malik Ejder Mezarlığında ailesi, sevenleri, mesai arkadaşları ve öğrencileri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Bizler de Aksu TV ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.