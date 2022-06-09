Kipaş Eğitim Kurumlarının Acı Günü!
Kipaş Eğitim Kurumlarında Fizik Öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Tarık Bayramoğulları 15 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrasında yoğun bakıma alınmıştı.
KAHRAMANMARAŞ 09.06.2022, 14:20
Bayramoğulları’nın yoğun bakımda tedavisi devam ederken hayatla mücadelesini kaybederek 42 yaşında vefat etti. Vefat haberiyle yıkılan ailesi sevenleri ve öğrencileri hastaneye akın etti. Mehmet Tarık Bayramoğulları bugün öğlen namazına müteakip Malik Ejder Mezarlığında ailesi, sevenleri, mesai arkadaşları ve öğrencileri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Bizler de Aksu TV ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Namaz Vakti 10 Haziran 2022
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|P
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|38
|64
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|38
|59
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|34
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|20
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|O
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|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
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|36
|58
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|36
|57
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|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
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|36
|49
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|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
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|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
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|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
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|71
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|38
|69
|6. M. United
|38
|58
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|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
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|38
|51
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|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
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|38
|40
|16. Everton
|38
|39
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|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
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|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
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|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31