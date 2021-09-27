Kipaş Holding ihracatta Kahramanmaraş’ın gururu oldu

Kahramanmaraş başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde yatırımı olan 1984 yılından itibaren tekstilden edindiği tecrübeleri enerji, kağıt, çimento, lojistik ve eğitim alanlarına aktaran ve bugün 11 bin çalışanı,6 ana sektörde 1 milyar doların üstünde cirosu ile Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin en önemli şirketlerinden biri haline gelen Kipaş Holding başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak Kipaş Holding’e bağlı şirketlerinin ihracatlarını gerçekleştiren Kipaş Pazarlama A.Ş; Türkiye’de ihracat gerçekleştiren firmaların yıllık performanslarına ve birçok detaylı analiz sonuçlarıyla hazırlanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” listesinde yer aldı.

Listede Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen firmaları olan Ford Otomotiv, Toyota Otomotiv ve Oyak-Renault Otomotiv ilk 3 sırada yer alırken, yaklaşık 100 ülkeye ihracat gerçekleştiren Kipaş Holding, listede Türkiye sıralamasında 112. sırada yer alırken Kahramanmaraş’ta zirvedeki yerini korudu.

Bu yıl 200 bin metrekaresi kapalı, 310 bin metrekarede, Türkiye’nin 300 milyon dolarlık kâğıt ithalatını sonlandırmasını sağlayacak ve 225 milyon dolar da ihracat gerçekleştirerek, toplamda 525 milyon dolar cari açığın kapanmasına destek verecek olan Kipaş Holding’e bağlı Kipaş Kâğıt İşletmelerinin Aydın Söke’de ki Avrupa’nın en büyük kağıt yatırımının tam kapasite üretime kısa süre içerisinde geçmesi bekleniyor.

Tekstil yatırımlarında ise geri dönüşüm tesisini devreye alan Kipaş Holding, Open-End ve yeni modern dokuma tesislerini de devreye almaya hazırlanırken, Kahramanmaraş’ta günlük 1100 ton mısır kullanılacağı bir nişasta fabrikası kurarak bölge çiftçisine de büyük katkı sağlayacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan M.Hanefi Öksüz;

“Kipaş Holding olarak; sürekli yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla birlikte Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin kalkınmasını hedefliyoruz. Bu hedeflerimizle birlikte; eğitim, sağlık ve spor gibi birçok alanda da sosyal sorumluluk projelerimizle kazandıklarımızı yine bu topraklara geri veriyoruz. Yerli üretimi artırarak ülkemizin ekonomisine destek verirken, ülkemiz adına yeni istihdam alanları açarak ülkemizin ihracatına da destek oluyoruz. Kısacası; insanımızın üretim enerjisini, rekabet enerjisini yatırıma ve istihdama dönüştürerek büyüyor ve güçleniyoruz. Bu başarı da emeği geçen tüm Kipaş Ailesi çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı