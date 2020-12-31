Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz: Yeni yıl herkese mutluluk ve sağlık getirsin
Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz 2021 yılının her kese huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini diledi.
KAHRAMANMARAŞ 31.12.2020, 15:42 31.12.2020, 19:16
2020 yılı başta pandemi olmak üzere birçok etkenden kaynaklı olarak ticaretin aşağı yönlü seyir gösterdiği bir yıl oldu.
Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Hanefi Öksüz yılbaşı dolayısıyla herkese huzur, mutluluk ve sağlık temennilerini iletti.
Öksüz yaptığı açıklamada 2020’nin zor bir yıl olduğunu 2021’in her alanda güzel ve verimli bir yıl olmasını umut ettiklerini belirtti.
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