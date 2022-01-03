Türkiye genelinde işçi-işveren, tüketici ve ticari uyuşmazlıklarda başarıyla uygulanan arabuluculuğun kapsamının Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde genişletilmesi gündeme geldi.

Uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuğun kira uyuşmazlıklarında da uygulanması planlanıyor.

Üzerinde çalışılan yeni uygulamada, kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline getirilecek.

Kiraların ödenmemesi ya da tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda taraflar dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde ise dava açılabilecek.

Arabuluculukta Başarı Oranı Yüzde 69

Arabuluculukta bugüne kadar müzakeresi tamamlanan 2 milyon 487 bin 377 dosyadan 1 milyon 715 bin 864’ünde anlaşma sağlandı.