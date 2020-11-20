Kırteks Metal Akdeniz Mutfak Eşyaları fuarda büyük ses getirdi
MÜSİAD EXPO 2020 fuarına Kahramanmaraşlı firmalarda katılarak fuarda büyük ses getirdi.
KAHRAMANMARAŞ 20.11.2020, 17:44 20.11.2020, 20:29
Kırteks Metal Akdeniz Mutfak Eşyaları firması fuarda eşsiz ürünleri ile alıcıların ilgi odağı oldu.
Metal mutfak eşya ürünlerinde Kahramanmaraş’ı temsil eden Kırteks Metal Akdeniz Mutfak Eşyaları harika tasarımlı ürünleri ile fuara damga vurdu.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kırteks Metal Akdeniz Mutfak Eşyaları Pazarlama Müdürü Furkan Kolukırık fuarı değerlendirerek “böyle bir büyük fuar için MÜSİAD ailesine teşekkür ederim” dedi.
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