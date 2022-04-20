Kız Öğrenci Yurdunda iftarda bir araya geldi!

İftar öncesi yurtta kalan öğrencilerle sohbet eden Niyazi Can, tüm öğrencilere Hayırlı Ramazanlar diledi.

Daire Başkanı Yılmaz, İl Müdürü Boz ve Rektör Can Daha sonra sıraya girerek iftar yemeğini öğrenciler ile birlikte aldı, öğrencilerle aynı masaya geçerek orucunu açtılar.

Yemek boyunca öğrencilerle tek tek ilgilenen Rektör Can, öğrencilerle eğitimleri, dersleri ve gelecek hayalleri hakkında sohbet etti.