KMBB Grup Yollarında bakımlara devam ediyor!
Yol yapım ve onarım çalışmalarına hız veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde sürdürdüğü hizmet ağına her gün bir yenisini ekliyor.
KAHRAMANMARAŞ 01.08.2020, 19:08
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında il genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
KMBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Göksun İlçesinde Yiricek, Acıelma, Hoğtaş ve Kazandere Mahallelerine ulaşım sağlayan grup yolunda asfalt yama ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler 30 km’lik grup yolunda yolun durumuna göre asfalt kaplama ve yama yaparak yolda iyileştirme çalışmalarına devam ediyorlar
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