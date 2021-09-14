KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu!
Rektör Can açıklamasında son zamanlarda şahsına yönelik provokatör söylemlere de cevap verdi.
KAHRAMANMARAŞ 14.09.2021, 17:22 14.09.2021, 17:43
Rektör Can gerek sosyal medya’da gerekse internet sitelerinde şahsına yöneltilen ithamların yalan olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını vurguladı.
Rektör Can gerçek dışı iddia sahiplerine sormak istedikleri konuları sorabileceklerini her zaman adaletinde yargının da önü açık olduğunu ellerinde varsa bilgi ve belgeleri adli mercilere sunabileceklerini söyledi.
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