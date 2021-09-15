Kur’an kurslarında eğitim ve öğretim sevinci

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları uzun bir aranın ardından yeniden öğrencileriyle buluştu.

4-6 yaş aralığındaki çocukların eğitim gördüğü ‘4-6 Yaş Grubu Kur'an Kursları’ ile yetişkinlerin eğitim aldığı ‘İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları’nda 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başladı.

Çeşitli dini bilgilerin Kur'an ve sünnet temelinde öğretildiği Kur'an kursları, 12 Haziran 2022 tarihinde sona erecek. 4-6 yaş grubu ve ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, Kur'an kurslarına müracaat ederek kayıt yaptırabilecek.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, bu kapsamda eğitim ve öğretime başlayan Kur’an kurslarını ziyaret ederek öğreticilerden bilgi aldı.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin’e ziyaretlerinde eşi ve Kur’an Kursu öğreticisi Muradiye Tekin, Onikişubat İlçe Müftüsü Süleyman Yavuz, İl Müftü Yardımcısı ve Dulkadiroğlu İlçe Müftü Vekili Cafer Kılınç ile Dulkadiroğlu Şube Müdürü Mikail Koç da eşlik etti.

Minik öğrencilerle kahvaltı yaptıktan sonra oyun oynayıp resim yapan Müftü Tekin, kursta görevli öğreticilerle istişarelerde bulundu.

Ziyaretleri esnasında açıklamalarda bulunan Tekin, Kovid-19 pandemisi sebebiyle kursların uzun süredir kapalı olduğunu söyledi.

4-6 yaş Kocabeyli Kur’an Kursu Yöneticisi Mehri Bilgen ise kurslar hakkında bilgi vererek, yeni öğrencileri davet etti.