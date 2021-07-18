Kurban bayramı’na özel kaçırılmayacak fırsatlar!

Binlerce Ürün İle Müşterilerine Geniş Bir Alış Veriş Yelpazesi Sunan Hasırcıoğlu AVM, Kaliteli Hizmet Anlayışı, Müşteri Memnuniyeti Önceliğiyle Her Geçen Gün Büyümeye Devam Ediyor.

Kurban Bayramına Sayılı Günler Kala Derin Dondurucudan Et Makinelerine Bir Çok Ürünlerde Özel Kampanya Ve İndirimleriyle Hasırcıoğlu AVM Vatandaşları Bekliyor.

Aynı zamanda Kahramanmaraşlı vatandaşlar etlerini muhafaza etmekte sıkıntı çekmemeleri için Hasırcıoğlu AVM, kurban bayramının 1. Ve 2. Gününde de hizmet verecek.