Maden İş’te kongre heyecanı yaşandı! Adil Bölükbaşı güven tazeledi

Elbistan’da bir otel salonunda gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurula Maden İş sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, genel merkez yönetimi, Tes-İş Afşin Şubesi Başkanı Mustafa Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile birlikte seçimde oy kullanacak olan delegeler katıldı.



Maden İş Sendikası Elbistan Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı, “Geçtiğimiz dönem içerisinde örgütlü olduğumuz iş yerlerinde güzel toplu sözleşmeleri imzaladık. Yeni örgütlenmeler yaptık. İşverenlerimizden yetkiye itiraz edenler oldu. Bu iş yerlerinde örgütlenme mücadelemiz devam ediyor.” Dedi.



Başkan Bölükbaşı, 11. Olağan genel kurul sonrası bazı isimlerin sendikadaki görevinden ayrılırken, onların yerine yeni isimlerin yer aldığını ifade ederek, emeklerinden dolayı herkese teşekkür etti.

Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul’da, birlik ve beraberlik olgusuna vurgu yaparak, bölge insanının yerinde istihdam edilmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından divan başkanlığını Genel Başkan Nurettin Akçul’un yaptığı olağan genel kurulda şube başkan adayı Adil Bölükbaşı, Şube Başkan Vekili Battal Musa Yıldırım, Şube Sekreterlik İlyas Kılınç, Şube Mali Sekreterlik Ali Sönmez, Şube Teşkilat Sekreteri Ferhat Açık’ın ismi belirlendi.



Yeni yönetim dualar eşliğinde kurban kesilerek binaya geçti.

Başkan Adil Bölükbaşı, sendika binasında yaptığı basın toplantısında, “Dün itibariyle sendikamızın 11. Olağan genel kurulunu yaptık. Güzel bir atmosfer içerisinde tamamlandı. Yapılan genel kurul sonrasında yönetime 3 yeni arkadaşımız katıldı. Daha önce bu görevi yapan arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonra yolumuz uzun, işimiz zor” dedi.

Başkan Bölükbaşı, “Çöllolar kömür havzası kamuya geçti. EÜAŞ Genel Müdürlüğümüz o bölgenin yeniden üretime kazandırılması için TKİ’ye aktardı. Orada yeniden üretim faaliyetleri başlayacak. Şuan için TKİ bir kontrol müdürlüğü kurdu. İlk etapta bu kontrol müdürlüğü bünyesinde 153 memur arkadaşımız çalışacak. Genel Müdürlüğümüz ile yaptığım görüşmelerde Çöllolar kömür havzasında bin 100 ila bin 200 arası bir personel çalışacağı söylendi. Bunun 200-250 tanesi memur statüsünde olacak. Geri kalan rakam ise işçi arkadaşlarımızdan oluşacak. Dışarıya tayin olan ve geri gelmesi planlanan arkadaşlarımız var. Ama bu konuda benim net bir şey söylemem olmaz. Ne zaman gelirler bunu biz bilemeyiz. Giden arkadaşlarımız gelirse, burada daha fazla işçi de istihdam edilmeye başlarsa bölge ekonomisi canlanacaktır. Çöllolar havzasının biran evvel açılıp üretim ve istihdam sağlamasını arzu ediyoruz. Önümüzdeki aylarda bu bölgede dekupaj çalışmaları başlar. Ama bu çalışmanın kimin tarafından yapılacağını bilmiyoruz” diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından sendikada yönetimi birlikte fotoğraf çektirdi.