Mahir Ünal Elbistan’da kapalı spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu

Ünal, beraberindeki heyetle birlikte yapımı devam eden 3 bin kişilik kapalı spor salonunda İlgililerden bilgi alan Ünal, spor salonunun sorunsuz bir şekilde tamamlanması için talimat verdi.

Kuzey ilçelere geçmişten yansıyan eksik hizmet ve yatırımlar dolayısı ile pozitif ayrımcılık uyguladıklarını belirten Ünal, ciddi yatırım eksikliklerinin on yıl içerisinde giderildiğini söyledi.

Elbistan’da yapımı devam eden yatırımları incelediklerini anımsatan Ünal şunları söyledi: “Elbistan ziyaretimizde hemen girişte 187 milyon liralık bir yatırım olan ileri biyolojik su arıtma tesisinin yüzde 40’ı tamamlanmış durumda orayı ziyaret ettik ve yerinde incelemelerde bulunduk. İleri biyolojik atık su arıtma tesisini CHP’lilerin temel atmama töreninden hatırlayacaksınız. Yani bugün Haliç’in ve Marmara’nın bu hale gelmesinde etkisi olan temel atmama töreninden hatırlayacaksınız. Şimdi hemen arkasından Karaelbistan’da yapımı devam eden 600 konutluk TOKİ projesini yerinde inceledik ve büyük oranda tamamlandığını gördük. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemiz 45 ünitlik, 49 ünite yükseltilebilecek şekilde, onun incelemelerini yaptık. Şimdi inşallah 3 bin kişi kapasiteli kapalı spor salonumuzun incelemelerini yaptık. Bakın hemen sol tarafa döndüğünüzde Türkiye’nin en iyi bilgi işlem donanımına sahip adliye sarayını görürsünüz. Hemen ağız diş sağlığı hastanemizin üstünde devasa Elbistan Devlet Hastanemiz, hamdolsun Kahramanmaraş’ımızda eğitim alt yapısını tamamladık. Sağlık alt yapısını tamamladık. Ulaşım alt yapısını tamamladık. Milletvekillerimizle beraber il başkanlığımız, teşkilatlarımız ve özellikle Büyükşehir belediye başkanlığımızla beraber hamdolsun bundan sonraki temel ihtiyaçları da karşılamaya hazırlıklıyız. Şimdi gelirken Göksun Elbistan kara yolundaki son durumu da inceledik. Önümüzdeki yıl da Elbistan Malatya kara yolunun ihalesini tamamlayıp, Elbistan’ı bir çanak olmaktan çıkarıp bir geçiş merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kulandı