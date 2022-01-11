Bu anlamda 3 adayın olduğu Kahramanmaraş Terziler Ve Konfeksiyoncular Odası’nda kıyasıya mücadele edildi.

Birçok oda üyesinin katıldığı seçimde mevcut başkan Muhlis Akkurt güven tazeledi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Terziler Ve Konfeksiyoncular Odası başkanı Muhlis Akkurt, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.