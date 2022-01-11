Mevcut Başkan Muhlis Akkurt güven tazeledi
Kahramanmaraş esnaf odalarında Genel Kurul heyecanı devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 11.01.2022, 18:08 11.01.2022, 19:11
Bu anlamda 3 adayın olduğu Kahramanmaraş Terziler Ve Konfeksiyoncular Odası’nda kıyasıya mücadele edildi.
Birçok oda üyesinin katıldığı seçimde mevcut başkan Muhlis Akkurt güven tazeledi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Terziler Ve Konfeksiyoncular Odası başkanı Muhlis Akkurt, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.
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