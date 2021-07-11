MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer AYCAN TBMM Genel Kurulunda söz aldı
Sağlık hizmetlerinin en önemli elemanlarındandır; sağlık hizmetlerinin her kademesinde görev almakta, koruyucu hizmetlerde, tedavide, rehabilitasyonda özveriyle çalışmaktadırlar. Covid-19 salgını sırasında da her kademede özveriyle çalışmışlardır.
KAHRAMANMARAŞ 11.07.2021, 10:41 11.07.2021, 14:38
Hemşireler, günümüzde sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünden mezun olmaktadırlar yani dört yıllık yükseköğretim mezunudurlar fakat hemşirelerin ücretleri diğer lisans mezunlarına göre düşüktür. Döner sermaye ek ödemesi, her şehir, her kurum ve kuruluşta çalışılan birime göre değişmektedir. Hemşireler, maaşlarının artırılmasını, ek ödemeyle maaşlarının birleştirilerek tek bir ödeme olarak yapılmasını istemektedirler; ek ödemenin emekliliğe yansımasını istemektedirler; haftalık çalışma süresinin kırk sekiz saati geçmemesini istemektedirler; özel sağlık kuruluşunda çalışma şartlarının ve ücretlerinin de iyileştirilmesini, burada yapılan kontrollerin artırılmasını istemektedirler.
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