Milletvekili Ahmet Özdemir'in gündeminde CHP vardı
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 05.03.2021, 17:59
Milletvekili Özdemir İyi Parti yaptıkları işlerin berbat olduğunu görünce ondan dönmek için çareler aradığını söyledi.
Milletvekili Özdemir konuşmasının devamında deniz Baykal CHP’si ile Kemal Kılıçdaroğlu CHP’sinin karşılaştırılmasında ortaya çıkan gerçeğe vurgu vurgu yaptı.
Milletvekili Özdemir son olarak PKK’nın adını zikredemeyen CHP’nin iktidar iddiasında bulunamayacağını söyledi.
16°
açık
Namaz Vakti 05 Mart 2021
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:51
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:36
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|27
|57
|2. Beşiktaş
|26
|57
|3. Fenerbahçe
|27
|55
|4. Trabzonspor
|27
|51
|5. Hatayspor
|27
|46
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Gaziantep FK
|27
|43
|8. Karagümrük
|27
|41
|9. Göztepe
|27
|36
|10. Antalyaspor
|27
|35
|11. Sivasspor
|26
|33
|12. Konyaspor
|26
|32
|13. Malatyaspor
|27
|31
|14. Kasımpaşa
|27
|29
|15. Kayserispor
|26
|28
|16. Rizespor
|27
|28
|17. Başakşehir
|27
|26
|18. Erzurumspor
|27
|26
|19. Ankaragücü
|26
|23
|20. Denizlispor
|26
|21
|21. Gençlerbirliği
|26
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|24
|53
|2. Samsunspor
|24
|50
|3. İstanbulspor
|24
|46
|4. Altınordu
|24
|44
|5. Adana Demirspor
|24
|42
|6. Altay
|24
|41
|7. Tuzlaspor
|24
|41
|8. Ankara Keçiörengücü
|24
|39
|9. Bursaspor
|24
|34
|10. Bandırmaspor
|24
|31
|11. Ümraniye
|24
|31
|12. Adanaspor
|24
|26
|13. Boluspor
|24
|26
|14. Menemenspor
|24
|26
|15. Balıkesirspor
|24
|25
|16. Akhisar Bld.Spor
|24
|19
|17. Ankaraspor
|24
|15
|18. Eskişehirspor
|24
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|27
|65
|2. M. United
|27
|51
|3. Leicester City
|27
|50
|4. Chelsea
|27
|47
|5. Everton
|26
|46
|6. West Ham
|26
|45
|7. Liverpool
|27
|43
|8. Tottenham
|26
|42
|9. Aston Villa
|25
|39
|10. Arsenal
|26
|37
|11. Leeds United
|26
|35
|12. Wolverhampton
|27
|34
|13. Crystal Palace
|27
|34
|14. Southampton
|26
|30
|15. Burnley
|27
|29
|16. Brighton
|26
|26
|17. Newcastle
|26
|26
|18. Fulham
|27
|23
|19. West Bromwich
|27
|17
|20. Sheffield United
|27
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|24
|58
|2. Barcelona
|25
|53
|3. Real Madrid
|25
|53
|4. Sevilla
|24
|48
|5. Real Sociedad
|25
|42
|6. Real Betis
|25
|39
|7. Villarreal
|25
|37
|8. Granada
|25
|33
|9. Levante
|25
|32
|10. Athletic Bilbao
|24
|30
|11. Celta de Vigo
|25
|30
|12. Osasuna
|25
|28
|13. Getafe
|25
|27
|14. Valencia
|25
|27
|15. Cádiz
|25
|25
|16. Eibar
|25
|22
|17. Real Valladolid
|25
|22
|18. Deportivo Alaves
|25
|22
|19. Elche
|24
|21
|20. Huesca
|25
|20