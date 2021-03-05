Milletvekili Ahmet Özdemir'in gündeminde CHP vardı

Milletvekili Özdemir İyi Parti yaptıkları işlerin berbat olduğunu görünce ondan dönmek için çareler aradığını söyledi.

Milletvekili Özdemir konuşmasının devamında deniz Baykal CHP’si ile Kemal Kılıçdaroğlu CHP’sinin karşılaştırılmasında ortaya çıkan gerçeğe vurgu vurgu yaptı.

Milletvekili Özdemir son olarak PKK’nın adını zikredemeyen CHP’nin iktidar iddiasında bulunamayacağını söyledi.