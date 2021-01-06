Milletvekili Aycan’dan Aksu TV’ye tebrik ziyareti!

Ziyarette Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, yılın yerel televizyonu seçilen kurumumuz Aksu TV’yi tebrik ederek bundan sonraki yayın hayatında da başarılar diliyorum dedi.

Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Meclisin son 2 haftadır yoğun olduğunu belirterek mecliste yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasının devamında Aycan, milliyetçi hareket partisi olarak, 0 atık idealine ulaşmak için yapılan çevre ajansının kurulması kanununu çok önemsiyoruz ifadelerine yer verdi.