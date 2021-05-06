Milletvekili Sezal’dan sağlık çalışanlarına moral ziyareti
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 06.05.2021, 16:12 06.05.2021, 18:19
Milletvekili Sezal Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet binasında görevli çalışanlara bir araya gelerek gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.
Ziyareti Aksu Haber’e değerlendiren Milletvekili Sezal bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız ifadelerine yer verdi.
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