Minikler ‘Bremen Mızıkacılarıyla’ doyasıya eğlendi
Büyükşehir Belediyesi Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında gösterimi yapılan Bremen Mızıkacıları çocuk tiyatrosu miniklere görsel ve işitsel bir şölen sundu. İki seans oynanan kült eser, minikler kadar ebeveynlerin de ilgisiyle gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ 22.11.2021, 10:23 22.11.2021, 17:52
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu birbirinden renkli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturuyor. Son olarak, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Bremen Mızıkacıları çocuk tiyatrosu perdelerini açtı. İki seans olarak gösterimi yapılan kült eserde, dört kafadar hayvanın kurdukları müzik grubu ve başlarından geçen serüvenler sahneye taşındı. Sevimli maskot kahramanların öğretici mesajlar verdiği görsel şölende, birbirinden eğlenceli şarkılar da söylendi. Miniklerin doyasıya eğlendiği tiyatro oyununu, ebeveynler de ilgiyle izledi.
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