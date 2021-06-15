Mısır üreticileri yeni sezondan umutlu!

Mısır, tropik, subtropik ve ılıman iklim kuşaklarında yetişebildiği için, dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde az çok mısır tarımı yapılabilmektedir. Bugün, Antartika haricinde, dünyanın her yerinde mısır yetişebilmektedir.

Ülkemizde ise mısır üretimi tarım alanında önemli bir yere sahip. Kahramanmaraş’ta da son yıllarda üretim alanında ve ikinci ürün olarak mısır çiftçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

Birçok alanda yerini hiçbir zaman kaybetmeyen mısırın üretim yolundaki ilk adımları atılarak toprak üzerinde gübreleme ve çapalaması yapıldı.

Konuyla ilgi bir açıklama yapan çiftçi ve aynı zamanda Demirciler Mahalle Muhtarı Nihat Gökpınar verimli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini belirtti.

Kahramanmaraş ta binlerce dekar alanda ekimi yapılan mısırdan bu sezon beklentinin iyi olduğunu dile getiren Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya bu süreç hakkında bilgiler verdi.