MÜSİAD Kahramanmaraş Tekliflernet ile protokol imzaladı
Kısa Süre Öncesinde Bayrak Değişimi Yaşanan Müsiad’da Göreve Gelen Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi yeni çalışmalara imza atmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.05.2021, 12:11 28.05.2021, 17:35
Başkan Çiçekçi MÜSİAD üyesi olan firmaların daha rahat ticaret yapabilmesi adına TekliflerNet ile protokol imzaladı.
MÜSİAD Şubesinde gerçekleşen imza törenine Başkan Serdar Salih Çiçekçi ve TekliflerNet Digital İnovasyon Kurucusu Rabia Gülgeç katılım sağladı.
Burada Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Müsiad Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni etti.
Digital İnovasyon Kurucusu Rabia Gülgeç ise yaptığı açıklamada “bizlere destek olan başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim” dedi.
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