Oda üyelerine, vizyon proje Expo 2023’ün tüm detaylarını anlattı!
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Kahramanmaraş esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinin üyeleri ile expo alanında kahvaltı programında bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 30.09.2021, 16:02 30.09.2021, 16:43
Onikişubat Belediyesi’nin Kahramanmaraş’ın adını dünyaya duyuracak projesi EXPO 2023’ü başkan Mahçiçek Kahramanmaraş esnaf ve sanatkarlar odası birliğinin üyelerine uygulamalı olarak tüm detaylarını anlattı.
Kahramanmaraş Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, esnafa olan desteklerinden dolayı başkan mahçiçek’e teşekkür etti.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, daha sonra esnaf odalarının başkanlarına expo alanını gezdirdi.
Esnaf odaları üyeleri expo’nun Kahramanmaraş için bir kalkın gücü olacağını vurgulayarak başkan mahçiçeke teşekkür ettiler.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, expo alanını tüm kurum ve kuruluşlara daha yakından tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.
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