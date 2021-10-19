Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları Demirciler Çarşı’sında
1820’li yıllarda demircilikle başlayan Çelik ailesi 1876’lı yıllara gelindiğinde bıçak sektörüne ilk adımını atarak bu yönde teknolojiyle birlikte kendini geliştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 19.10.2021, 14:27 19.10.2021, 14:32
Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları İşletme Sahibi Bahaettin Çelik, tüm dünya genelinde ham maddelere yapılan zamların tezgâhlara yansıdığını ancak kendilerinin bu zamlar karşısında sağlam duruşlarından dolayı bıçak fiyatlarında zam yapmadıklarını vurguladı.
İşletme sahibi Çelik, “Ökkeş Çelik Hartlap Bıçaklarının” kalitesini şu sözlerle anlattı.
Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları yeni teknolojiye ayak uydurarak bıçakların üzerine lazer uygulaması ile isim gibi birçok işlemeler de yapılıyor.
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