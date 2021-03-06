Onikişubat Belediyesinin Vizyon Projesi EXPO 2023 ilçelerde anlatıldı!

İl Genelinde AK Parti İl ve İlçe Teşkilatlarını misafir eden Başkan Mahçiçek geçtiğimiz günlerde de tüm ilçeleri ziyaret ederek EXPO 2023 tanıtım toplantıları düzenlemişti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek gerçekleştirdikleri tanıtım toplantıları hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.