Onikişubat Belediyesinin Vizyon Projesi EXPO 2023 ilçelerde anlatıldı!
Kahramanmaraş'ta "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023 için tanıtım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 06.03.2021, 16:36 06.03.2021, 17:26
İl Genelinde AK Parti İl ve İlçe Teşkilatlarını misafir eden Başkan Mahçiçek geçtiğimiz günlerde de tüm ilçeleri ziyaret ederek EXPO 2023 tanıtım toplantıları düzenlemişti.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek gerçekleştirdikleri tanıtım toplantıları hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.
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