Ebrar Sitesinde yaşanan asrın felaketinde yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetmişti. Şazibey Mahallesi'nde yer alan bu site, 30 bloktan oluşuyor. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ve Emlak Konut tarafından yürütülen çalışmalarla, örnek daireler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Proje çerçevesinde, 3 Nisan 2024'te "fore kazık" ve "beton perde" sistemi kullanılarak temeller yeniden atılmıştı. Şu anda, 678 konuttan oluşan 30 blokta kaban inşaatı tamamlanırken, ince işçilik aşamaları devam ediyor. Depremin yıl dönümünde, tüm yapıların hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, projede sosyal alanlar da düşünülmüş olup; yürüyüş yolları, halı saha, basketbol sahası, çocuk oyun parkları ve fitness salonu gibi birçok olanak sunuluyor. Yaklaşık 1000 inşaat işçisinin görev aldığı bölgede, çalışmalar 7/24 esasına göre sürdürülüyor. Binalar, 2+1 ve 3+1 olmak üzere 100 ve 120 metrekare şeklinde inşa ediliyor.