AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişçi ve Dr. Tuba Köksal, İl Başkanı Burak Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaş kongrede hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıyla başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş halkına selamlarını ileterek AK Parti'nin birlik ve dayanışma içinde daha güçlü bir Türkiye için kararlılıkla çalıştığını vurguladı.

Kongrede, önceki dönem Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara görevini Durdu Safa Kekeç’e devretti. Coşkulu bir havada geçen kongrede birlik ve dayanışma mesajları ön plandaydı.

Aynı gün AK Parti Çağlayancerit 8. Olağan İlçe Kongresi de Çağlayancerit Belediyesi sosyal tesislerinde yapıldı. Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen ve teşkilat üyelerinin katılım sağladığı kongrede, tek aday olarak seçime giren Ferhat Kekil, AK Parti Çağlayancerit İlçe Başkanı olarak seçildi.

Kahramanmaraş genelinde sürdürülen kongreler, partililer arasında birlik ve beraberliği güçlendirirken, teşkilatın hedeflerine emin adımlarla ilerlemesine katkı sağlıyor.