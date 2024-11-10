50 öğretmenin katılımıyla program içerisinde bulunan Andırın kaleleri gezisi düzenlendi.

Genel Koordinatörlüğünü Yüksel Eskalen'in yaptığı, Şehir ve Kültür Akademisi danışmanı Muhammet Kılıçsallayan ve MEB AKUB LİDERİ İsrafil Ak' ın rehberliğini yaptığı program Geben bölgesinde bulunan Meryem Çil Kalesi ziyaretiyle başladı. Akademi danışmanı Muhammet Kılıçsallayan kalelerde tarihi ve hikayeleriyle katılımcılara bilgilendirmeler yaptı. Meryem Çil Kalesi sonrası Azgıt Kalesi, Ak Kale ve Haştırın Kalesi görüldü. Andırın İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Türkmen'in yemek ikramıyla gezi programı son buldu.