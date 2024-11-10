Anma törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, eski Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Saat 09.05’te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından bayraklar yarıya indirildi. Anma programı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde devam etti. Şehit Ali Rıza İşbilir Anadolu Lisesi’nin hazırladığı Atatürk’ün hayatını anlatan video gösterimi, şiir ve müzik dinletisinin ardından tören sona erdi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu