Onlar Kahramanmaraş’ın en ‘çekici’leri! ''Hem araç hem dert çekiyoruz''

Oto kurtarıcılar olarak yaşadıkları zorluklardan ve karşılaştıkları güçlüklerden bahseden Kahramanmaraşlı Oto Kurtarıcı Esnafı Kadir Efe Özsoy, Araçları çekerken beraberinde sorun ve sıkıntıları da çektiklerini söyledi.

Kahramanmaraşlı Oto Kurtarıcı Esnafı Kadir Efe Özsoy, çekicilerin yaşadığı zorlukları ve mesleklerinin güzel yanlarını anlattı.





Meslekte 10 yılı geride bıraktığını ifade eden Özsoy, geçen sürede çok fazla enteresan olayla karşılaştıklarını söyledi.

“DAR SOKAKLARDA SIKINTI YAŞIYORUZ”



Çekici konusunda da dar sokaklarda sıkıntılar yaşıyoruz. Belirli rampalarda sorunlar yaşıyoruz. Yollarda sıkıntılarımız oluyor. İnsanların bize çalışma ortamımızda yardımcı olmalarını istiyoruz. Bizim kayar kasa araçlarımızda vites boşluğu olursa daha güzel olur. Çünkü araç çekicinin üzerine rahat bir şekilde çıkar.

“VATANDAŞ İTİRAZ EDİYOR”



Mesela polis çekim kararını almış. Araç illaki otoparka konulacak. Tabii vatandaş buna itiraz ediyor. Ama elinden gelen hiçbir şey yok. Burada bizde bazen zorluklar yaşayabiliyoruz. Yani aslında bir nevi araçları çekerken beraberinde sorun ve sıkıntıları da çekiyoruz.

‘GÜLÜMSE ÇEKİYORUM’, ‘ÇOK ÇEKİCİYİM’, ‘ÇEKİYORSAM BİR SEBEBİ VAR’





Tabii sorunların yanında biz çekicilerin motivasyonları da var. Çekicilerimizin arkasına ‘Gülümse çekiyorum’, ‘Çok çekiciyim’, ‘Çekiyorsam bir sebebi var’ gibi yazılar yazanlar var. Bu çekicilerimize bir moral veriyor. Pandemi sürecinde bize çok iş düştü. Bu sürede oldukça güzel iş yaptık. Fiyat konusunda da kilometresine göre aldığımız para değişiyor. Biz insanlara en uygun hizmeti sağlamaya çalışıyoruz.”