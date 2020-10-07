Pandemi süreci hamamcıları terletiyor!

Hamam işletme sahipleri koronavirüsten çok dertli, hamamcılar işlerin %90 oranına kadar düştüğünü ve Türk Hamamı kültürünün Koronavirüs ile işlevselliğini yitireceğinden endişe duyuyorlar.





Türklerin en bilinen alışkanlıkları haline gelen hamam kültürünü ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulayan hamam işletmecisi Sefer Bulut, hamamların insan vücudundaki mikropları kırma özelliğine dikkat çekti.







