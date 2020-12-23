Patlayıcı madde ile hazine arayan Kişiye operasyon düzenlendi

Şüphelinin evinde yapılan aramada tarihi eserlerle patlayıcı yapımında kullanılan barut ve amonyum nitrat ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada bir kişinin patlayıcı kullanarak define aradığı bilgisine ulaştı. Ekipler, yaptığı araştırmada şüphelinin E.D. olduğunu tespit etti.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, sabah saatlerinde Doğukent Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 31 sikke, çeşitli dönemlere ait 38 obje, define aramada kullanılan metal ve atın çubuklar ile patlayıcı yapımında kullanılan 313 gram barut, 2 kilo 100 gram amonyum nitrat ele geçirildi.

E.D., polisler tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ederken, belirtilirken, tarihi eserlerin işlemlerin arından Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Haber: Murat Baltacı