Pazarcık Belediyesi çalışma başlattı!

Pazarcık Belediyesi, 1. Derece deprem bölgesi olan ilçesinde depremle ilgili çalışmalarına başladı.

Bu manada Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Jeoloji Mühendisleri Kahramanmaraş Oda Başkanı Volkan Dalyan ve Jeoloji Mühendisi Suzan Okay'ı makamında ağırlayarak, ilçede yapılan Zemin etüdü hakkında istişarelerde bulunarak bilgi aldı.

Başkan Yılmazcan yaptığı açıklamasında, ilçemizin imar planına esas, jeolojik teknik yer etüdünü 5 bin hektarlık alanda gerçekleştirdik dedi.