Pazarcık Belediyesinde Tilkiler Mahallesiine asfalt çalışması

Bu kapsamda Harmancık, Tilkiler Mahallesi Avluk, Kulin, Uzunçarşı ve Zorbalar obalarında sathi kaplama asfalt çalışması başladı.

Yapılan çalışmayı Belediye Meclis Üyesi Mahmut Aktar ve Mahalle Muhtarı Rıza Özkaytan ile yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan yetkililerden bilgiler aldı.

Yapılan hizmetlerden dolayı Tilkiler Mahalle Muhtarı Rıza Özkaytan Başkan Yılmazcan teşekkür etti.

Belediye Meclisi Üyesi Mahmut Aktar ise yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise hizmetlerin durmaksızın devam edeceğine dikkat çekti.