Pazarcık bir sosyal tesis daha kazandı

Birlikte yönetim anlayışı ve sosyal belediyecilik anlamında bölgede söz sahibi olan Pazarcık Belediyesi bir mahalle konağının daha temelini attı.

Pazarcık Çiğdemtepe Mahallesinde TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve il ve ilçe teşkilatları ve vatandaşların katılımı ile temel atma töreni gerçekleştirildi.

Tören sonrası ilk konuşmayı yapan Ak Parti Pazarcık İlçe Başkanı Harun Eskigün yapılan hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hizmet için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Pazarcık belediye başkanı İbrahim Yılmazcan Pazarcık’ın hizmete doyacağını belirtti.

Ardından büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör ise Pazarcık’a büyük yatırımların yapıldığını ve daha büyüklerinin de yapılacağına dikkat çekti.

Daha sonra Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal da hep birlik çok güzel bir koordinasyon içerisinde çalıştıklarını dile getirdi.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç yapılan hizmetlerin önemini vurgulayarak geçmişten günümüze çok şeyin değiştiğini söyledi.