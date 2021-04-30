Pazarcık ilçesinde 8 mahalleye “mahalle konağı” yapılacak!

Pazarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından EKAP üzerinden yapılan 8 mahalleye mahalle konağı yapımı ihaleye çıkartılacak

Pazarcık Göynük, Sakarkaya, Büyüknacar Merkez, Yukarı Pazarcık Bağdınısağır, Ufacıklı, Beşçeşme, Çiğdemtepe ve Evri Mahallelerinde yapılacak olan Mahalle Konakları hakkında Muhtarlar ile bir araya gelen belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplandı bir konuşma yapan başkan Yılmazcan şunları söyledi. Mahalle muhtarları ise Başkan Yılmazcan’a teşekkür ederek şunları söyledi.