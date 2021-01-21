Rektör Can, Üniversiteler arası kurul toplantısına katıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 251 sayılı Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) toplantısına katıldı.

ÜAK Başkanı ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak 250 sayılı toplantıda alınan kararlar onaylandı.

Toplantıda; YÖK'e, yönetim kuruluna ve doçentlik komisyonuna üye seçimi, yurtdışında alınan doktora, sanatta yeterlik, doçentlik, profesörlük unvanlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında değişiklik önergesinin görüşülmesi, doçentlik başvurularında istenen yabancı dil puan şartının görüşülmesi, doçentlik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair önerilerin görüşülmesi gibi gündem maddeleri ele alındı.