Rektör Niyazi Can, Kervancıoğlu’nu ziyaret etti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Sami Kervancıoğlu’nu ziyaret ederek, iş dünyası ve üniversite arasında yürütülebilecek potansiyel işbirliklerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı’nın da hazır bulunduğu ziyarette, Kahramanmaraş sanayi sektöründe üniversite ve sektörde faaliyet gösteren işletmeler arasında yürütülen projeler ve potansiyel işbirlikleri masaya yatırıldı.

Kahramanmaraş ve bölgenin meselelerini üniversitenin meselesi olarak gördüklerini ve bu kapsamda şehrin öncelikli meselelerine çözüm getiren proje ve akademik çalışmalara yüzde 50’ye kadar ek bütçeyle destek sağladıklarını belirten Rektör Can, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bu şehrin üniversitesi. Kahramanmaraş’a, bölgeye ve ülkemize katma değer sunacak her türlü projede elimizi taşın altına koymaya hazırız. Kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve STK’larla verimli ve etkili işbirliklerini güçlendirerek sürdürmekte kararlıyız. Hepimizin ortak hedefi ülke ve milletimize hak ettiği hizmeti sunmak. Üniversitenin sahip olduğu teknik kapasite, akademik kadro ve teorik birikimi, sanayi sektörünü üretim ve pratik tecrübesiyle birleştirerek ülke kalkınmasına önemli faydalar sağlıyoruz. Kuyumculuk sektörüyle birlikte hayata geçirdiğimiz ‘KSÜ 3D Modelleme ve Tasarım Merkezi’ ile ‘Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi’ (Altınşehir) projesi ve metal mutfak eşyası sektörüyle birlikte yürüttüğümüz Kahramanmaraş Metal Mutfak Eşyası AR-GE ve Tasarım Merkezi projemiz büyük heyecan yarattı. Kahramanmaraş’ın öncü sektörleriyle fark yaratan önemli projelere imza atmayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.