Şair ve Yazar Dr. Senai Demirci, gönüllü destekçiler ile bir araya geldi!

DOKMER’in konferas salonunda gerçekleşen söyleşide Yazar Demirci, tecrübelerini ve kıssadan hisse bilgiler verdi.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Şair ve Yazar Dr. Senai Demirci, özel çocuklarımızın ebeveynleri ile tanıtıştım ve bu çocuklarımızın hayatına ne katkıda bulunabiliriz üzerine konuştum” dedi.

Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan Mahçiçek ise özel gereksinimli çocukların toplumda hak ettiği değere ulaşabilmesi noktasında elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.