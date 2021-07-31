Sanayi Sitesi’ne dev yatırım!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin ticari odak noktalarından Küçük Sanayi Sitesi’nde başlatılan altyapı ve yol çalışması devam ediyor. İlk etapta, toplamda 4,5 Milyon TL yatırımla Mehmet Nuri Arıkan Caddesi’nde başlatılan çalışmalarla bölgenin eski altyapı elemanları yenilenirken, deforme haldeki yol baştan uca sıcak asfaltla buluşturulacak. 2 bin 500 işyerinin bulunduğu ve 20 bin kişinin çalıştığı sanayi sitesi yeni çalışmayla birlikte uzun vadede kullanılabilecek yeni bir altyapıya kavuşmuş olacak. Çalışma gerçekleştirilen caddenin büyük bölümü tamamlanırken, son kazı çalışmalarının ardından kısa süre zarfında asfalt uygulaması da yapılmış olacak.

55 Milyon TL Yatırım Öngörülüyor

Bölgenin diğer cadde ve altyapı elemanlarının yenilenmesi için de çalışmalar sürüyor. Daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 23 Milyon TL’lik yatırıma ilave olarak toplamda yaklaşık 55 Milyon TL değerinde yeni yatırım öngörülüyor. Büyük bölümü KASKİ (Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından gerçekleştirilecek altyapı çalışmalarıyla bölge düzenlenerek yeni bir çehreye kavuşacak.

Başkan Güngör Bir Sözünü Daha Tuttu

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Müjdat Bayazıt çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve kıymetli ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu çalışma başlarken bize 2 aylık bir süre zarfında tamamlayacağız demişlerdi. Görüyorum ki çalışma büyük ölçüde tamamlanmış. Daha kısa süre zarfında bitecektir diye düşünüyorum. Ayrıca sanayi sitemizin ikinci etabında diğer bölgeleri için çalışmalar sürüyor. Kısa süre içinde de Büyükşehir Belediye’miz orayı da yapmış olacak. Özellikle yeni yapılan 3 bin işyeri buradan faydalanacak. Buranın altyapı problemi tamamen çözülmüş olacak. Ve buradaki sıkışmışlık tamamen yukarıya kayacak. Küçük Sanayi Sitesi genişleyecek, daha da büyüyecek” ifadelerini kullandı.