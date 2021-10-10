Şehidimizin emanetine sürpriz doğum günü!
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi 2014 yılında Niğde Ulukışla’da Şehit olan Adil Kozanoğlu’nun Kızı Irmak’a 10. yaş gününde okuldaki öğretmenleri ve arkadaşları ile süpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 10.10.2021, 16:19 10.10.2021, 16:58
Şehidimizin kızı Irmak ise süpriz karşısında çok mutlu oldu.
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