Sezai Karakoç konulu “Dirilişi Anlamak” isimli panel düzenlendi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, Aralık ayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Sezai Karakoç konulu “Dirilişi Anlamak” isimli panel düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 29.12.2021, 13:00 29.12.2021, 13:04
Panelde Kahramanmaraş Büyükşehir Başkanı Hayrettin Güngör açılış konuşmalarını yaptı.
Mehmet Akif Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panele Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, Maltepe Üniversiteyi Öğretim Üyesi Prof. Dr Durmuş Günay, Star Gazetesi köşe yazarı Sibel Eraslan, Yazar Şakir Diclehan ve vatandaşlar katılım sağladı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş düşüncelerini Aksu Haber’le paylaştı.
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