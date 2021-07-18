Suriyelilerin bayram hazırlığı

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve yaşamlarını Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde sürdüren Suriyeliler, bir bayrama daha vatanlarından uzakta girecek olmanın hüznünü yaşıyor.

KAHRAMANMARAŞ 18.07.2021, 10:53 18.07.2021, 14:36
Suriyelilerin bayram hazırlığı

Suriye'de 10 yılı aşkın süredir iç savaş nedeniyle binlerce insan hayatını kaybederken milyonlarca kişi de ülkelerini terk ederek başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere sığındı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Kahramanmaraş'taki konteyner kente yerleştirilen Suriyeli aileler, bir bayramı daha geçirecek olmanın buruk sevincini yaşıyor.

Suriyelilerden çocuk, kadın, yaşlı, öksüz ve yetimlerin de bulunduğu yaklaşık 10 bini kişi, yaşamlarını sürdürdükleri alanlarda bayram temizliği yapıp gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini de kamptaki marketlerden temin etti.

Ülkelerine dönebilmenin umuduyla yaşayan Suriyeliler, Kurban Bayramı için hazırlıkları tamamlarken kamp yönetimi de STK'lerin katkılarıyla misafirlerine destek veriyor.

Suriyeli Celili Şagri, savaşın şiddetini artırması sonucu yaklaşık 10 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Şagri, uzun zamandır akrabalarının birçoğundan haber alamadığını ve bayramı birlikte geçiremediklerini ifade ederek bundan sonraki bayramları ülkesinde geçirmek istediklerini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerine her türlü desteği verdiğini anlatan Şagri, "Türkiye'den çok memnunuz ama vatan gibisi yok. 20 bayramdır buradayız. Dileğimiz gelecek bayramları inşallah kendi memleketimizde geçirebilmek. Tüm kalbimle Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Burada da bayram güzel geçiyor ama memleketimi çok özledim." diye konuştu.

Yasin el-Ali de iç savaşın ardından sığındıkları Türkiye'de yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

Ali, 9'u kurban olmak üzere toplam 18 bayramı ülkesinden ve yakınlarından ayrı geçirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Yıllardır buradayız bize şu anda tek destek çıkan ve koruyan Türkiye Cumhuriyeti devleti olmuştur. İnşallah en kısa zamanda bulunduğumuz durumdan kurtuluruz da kendi memleketimize evimize döneriz. Allah Türkiye'yi her türlü kötülükten, kazadan beladan korusun. Allah Türkiye'yi korusun çünkü o her zaman için mazlumlarla beraberdir. Bize tek destek çıkan ülke odur."

Hatice Neccar da yaklaşık 8 yıl önce geldiği Türkiye'de bir bayramı daha sevdiklerinden uzakta geçirmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Çocuklarının geleceği için ülkesini terk etmek zorunda kaldığını anlatan Neccar, savaşın sadece ülkesini değil gelenek ve göreneklerini de ellerinden aldığını söyledi.

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