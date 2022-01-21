Tarihi Kapalı Çarşı’nın dış cephesi yenilendi ama!
9 Milyon TL’lik yatırımla Tarihi Kapalı Çarşı’nın düzensiz cephesi baştan sona yenilendi ama görüntü kirliliği devam ediyor. Nedeni ise bazı esnafların tezgahlarını dükkan önlerinde sergilemesi.
KAHRAMANMARAŞ 21.01.2022, 16:12 21.01.2022, 18:25
Büyükşehir belediyesi daha öncelerinde düzensiz cephenin bulunduğu tarihi kapalı çarşısı dış cephesinde yapmış olduğu çalışmalarla tarihi dokusunu ortaya çıkardı.
Tarihi Kapalı Çarşı dış cephesi şimdi görüntülerde görmüş olduğunuz gibi gece yapılan ışıklandırmasıyla gayet güzel görüntüler oluşturuyor.
Öte yandan gündüzleri ise böyle ama bir problem var ki yapılan bu tarihi doku çalışmasının olduğu bölgeleri gören vatandaşlar bazı esnafların dükkan önlerini tezgahlarla kapatıp görüntü kirliliğine mahal vermesinden şikayetçi.
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