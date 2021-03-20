Termik santralde iş kazası geçiren işçi yaşam mücadelesini kaybetti

8 Mart Pazartesi günü Afşin- Elbistan A Termik Santrali’nde ikinci ünitede yaklaşık 200 derecelik sıcak su hattının patlaması sonucu türbin gözlemcisi olarak görev yapan Ercan Kılınç sıcak suya maruz kalarak ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Talihsiz işçi Elbistan Devlet Hastanesi'nde 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kılınç'ın nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.