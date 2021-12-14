Turizm Bölgelerine Çıkan Arter Baştan Uca Yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası Onikişubat ilçesinin Kılavuzlu Mahallesi oldu. Bertiz olarak adlandırılan bölgenin Sarıçukur Mahallesi’ne uzanan 4 kilometre uzunluğa ve 8 metre genişliğe sahip arter, sıcak asfaltla yenileniyor. Gerçekleştirilen 3 Milyon TL’lik yatırımla standardı yükseltilecek yol; Akdeniz’in en büyük rekreasyon alanı Kılavuzlu Millet Bahçesi ve kış turizminin odak noktalarından Yedikuyular Kayak Merkezi’ne de alternatif ulaşım sağlayacak.

Bertiz’in Ulaşım Sorunu Büyükşehir’le Çözüldü

Planlı yatırımlarıyla şehirde ulaşım ağını her geçen gün güçlendiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu yıl sadece Bertiz bölgesinin 35 kilometrelik yolunu yeniledi. Bölgede yer alan Karamanlı, Baydemirli, Çobanlı, Çatmayayla ve Budaklı dahil 5 mahallesinde gerçekleştirilen yaklaşık 7 Milyon TL’lik yatırımla, ulaşım ihtiyacı büyük ölçüde karşılandı. Kılavuzlu Mahallesi’nin Kertel mevkiinde başlayan ve süratle devam eden 4 kilometrelik son çalışmayla beraber; Bertiz’de yenilenen yol uzunluğu 40 kilometreye, yatırım miktarı ise 10 Milyon TL’ye ulaştı.